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27.03.2019, 21:44

В Казахстане разбился военный вертолет, 13 погибших

В Казахстане разбился военный вертолет, 13 погибших - Фото
Фото: RFE/RL

Катастрофа произошла ночью при плохой погоде

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В Кызылординской области на юге Казахстана разбился вертолет, на борту которого находились 13 военных. Об этом сообщило министерство обороны страны. 

Гибель всех, кто находился на борту, подтвердил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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Сообщается, что вертолет летел в составе звена из четырех машин. Они направлялись из города Актау на берегу Каспийского моря в Шымкент на юге страны. Два вертолета приземлились в Кызылорде, третий вернулся к месту аварии вертолета Ми-8.

В Минобороны уточнили, что перелет проходил в темное время в сложных метеорологических условиях.

На место происшествия отправилась специальная комиссия, которая изучит обстоятельства катастрофы.

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11 февраля в Стамбуле разбился военный вертолет, находившиеся на борту четверо военных погибли.

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Теги: вертолет, авария, казахстан
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