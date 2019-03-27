В Казахстане разбился военный вертолет, 13 погибших

Фото: RFE/RL

В Кызылординской области на юге Казахстана разбился вертолет, на борту которого находились 13 военных. Об этом сообщило министерство обороны страны.

Гибель всех, кто находился на борту, подтвердил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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Сообщается, что вертолет летел в составе звена из четырех машин. Они направлялись из города Актау на берегу Каспийского моря в Шымкент на юге страны. Два вертолета приземлились в Кызылорде, третий вернулся к месту аварии вертолета Ми-8.

В Минобороны уточнили, что перелет проходил в темное время в сложных метеорологических условиях.

На место происшествия отправилась специальная комиссия, которая изучит обстоятельства катастрофы.

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11 февраля в Стамбуле разбился военный вертолет, находившиеся на борту четверо военных погибли.