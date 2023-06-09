В Казахстане судили двух любителей "русского мира" после беседы с украинским блогером

В Уральске, Казахстан, суд приговорил двух местных жителей к лишению свободы за сепаратизм и разжигание розни. Во время стрима в чат-рулетке они сказали, что в случае нападения России на Казахстан они поддержат россиян. Об этом сообщает местное издание Уральская неделя.

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Один из блогеров, Денис Рудный, получил 5 лет и 2 месяца тюрьмы. Другая блогерша, Кристина Кольченко, – 5 лет. Отбывать наказание они будут в колонии средней безопасности.

Поводом для начала расследования послужил разговор с блогером Паном Василем. Согласно информации в его Facebook, Пан Василь живет в Броварах Киевской области. Разговор произошел 11 февраля 2023 года в чат-рулетке.

Во время разговора Рудный сказал, что город Уральск – это исконно российский город, назвал казахоязычных казахов "мамбетами" (оскорбительное название казахов — выходцев из сельской местности, аналог русского слова "быдло") и заявил, что в случае нападения России на Казахстан он поддержит россиян.

На видео фигурирует также женщина, которой Пан Василь успел задать только один вопрос: "В случае СВО вы за нас будете (очевидно, Пан Василь представился россиянином. – Ред.) или за казахов? Если Россия сюда придет, вы за кого будете: за казахов или за русских?". "За русских", – ответила Кольченко.

Спустя два дня полиция задержала обоих и открыла против них уголовное дело по статье о разжигании розни.

После задержания полицейские распространили видео, на котором Рудный приносит извинения казахстанцам.

"Мне попался мужчина, который задавал провокационные вопросы. На них я дал не совсем точные ответы из-за того, что находился в состоянии алкогольного опьянения" — сказал осужденный.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Издание отмечает, что это третий случай в Западно-Казахстанской области с начала войны РФ против Украины, когда граждане Казахстана в социальных сетях высказывались за то, что казахские города нужно отдать России. По первым двум случаям, где, как пишет издание, высказывания были еще жестче, дела до суда не дошли.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал "шуткой" предложение беларуского диктатора Александра Лукашенко вступить в "союзное государство" с Россией. Токаев заявил, что Казахстану не нужно ядерное оружие.

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