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В Казахстане судили двух любителей "русского мира" после беседы с украинским блогером

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2023, 19:13
В Казахстане судили двух любителей
Фото: facebook.com/panvasyI

В Уральске, Казахстан, суд приговорил двух местных жителей к лишению свободы за сепаратизм и разжигание розни. Во время стрима в чат-рулетке они сказали, что в случае нападения России на Казахстан они поддержат россиян. Об этом сообщает местное издание Уральская неделя.

Один из блогеров, Денис Рудный, получил 5 лет и 2 месяца тюрьмы. Другая блогерша, Кристина Кольченко, – 5 лет. Отбывать наказание они будут в колонии средней безопасности.

Поводом для начала расследования послужил разговор с блогером Паном Василем. Согласно информации в его Facebook, Пан Василь живет в Броварах Киевской области. Разговор произошел 11 февраля 2023 года в чат-рулетке.

Во время разговора Рудный сказал, что город Уральск – это исконно российский город, назвал казахоязычных казахов "мамбетами" (оскорбительное название казахов — выходцев из сельской местности, аналог русского слова "быдло") и заявил, что в случае нападения России на Казахстан он поддержит россиян.

На видео фигурирует также женщина, которой Пан Василь успел задать только один вопрос: "В случае СВО вы за нас будете (очевидно, Пан Василь представился россиянином. – Ред.) или за казахов? Если Россия сюда придет, вы за кого будете: за казахов или за русских?". "За русских", – ответила Кольченко.

Спустя два дня полиция задержала обоих и открыла против них уголовное дело по статье о разжигании розни.

После задержания полицейские распространили видео, на котором Рудный приносит извинения казахстанцам.

"Мне попался мужчина, который задавал провокационные вопросы. На них я дал не совсем точные ответы из-за того, что находился в состоянии алкогольного опьянения" — сказал осужденный.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Издание отмечает, что это третий случай в Западно-Казахстанской области с начала войны РФ против Украины, когда граждане Казахстана в социальных сетях высказывались за то, что казахские города нужно отдать России. По первым двум случаям, где, как пишет издание, высказывания были еще жестче, дела до суда не дошли.

Вадим Ребрина
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сепаратизмказахстан
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