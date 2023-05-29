Лукашенко пригласил Казахстан в "союзное государство". Токаев: Хорошая шутка

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал "шуткой" предложение беларуского диктатора Александра Лукашенко вступить в "союзное государство" с Россией. Токаев заявил, что Казахстану не нужно ядерное оружие. Видео высказывания президента страны распространили российские пропагандистские ресурсы.

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"На днях президент Беларуси Лукашенко предложил Казахстану вступить в союзное государство. Я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют другие интеграционные объединения, прежде всего Евразийский экономический союз", – сказал Токаев, сделав ударение на слове "экономический".

"Что касается ядерного оружия, оно нам не нужно, поскольку мы присоединились к договору о нераспространении ядерного оружия, договору о запрещении испытаний ядерного оружия и остаемся верными обязательствам в рамках этих международных документов", – добавил он.

Ранее Токаев на Евразийском экономическом форуме в Москве заявил, что Россия и Беларусь являются "одним государством", у которых "даже ядерное оружие одно на двоих".

25 марта 2023 года Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.

В правительстве Германии назвали запугиванием заявления Лукашенко о том, что Россия якобы начала перемещать в Беларусь тактическое ядерное оружие.

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