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Лукашенко запросив Казахстан до "союзної держави". Токаєв: Гарний жарт

Этот материал также доступен на русском
29.05.2023, 12:55
Лукашенко запросив Казахстан до
Касим-Жомарт Токаєв (Фото: Акорда)

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв назвав "жартом" пропозицію білоруського диктатора Олександра Лукашенка вступити в "союзну державу" з Росією. Токаєв заявив, що Казахстану не потрібна ядерна зброя. Відео висловлювання президента країни розповсюдили російські пропагандистські ресурси.

"Днями президент Білорусі Лукашенко запропонував Казахстану вступити в союзну державу. Я оцінив його жарт. Я думаю, що необхідності в цьому немає, оскільки існують інші інтеграційні об'єднання, насамперед Євразійський економічний союз", – сказав Токаєв, наголосивши на слові "економічний".

"Що стосується ядерної зброї, вона нам не потрібна, оскільки ми приєдналися до договору щодо нерозповсюдження ядерної зброї, договору про заборону випробувань ядерної зброї та залишаємося вірними зобов'язанням у межах цих міжнародних документів", – додав він.

Раніше Токаєв на Євразійському економічному форумі в Москві заявив, що Росія і Білорусь є "одною державою", у яких "навіть ядерна зброя одна на двох".

  • 25 березня 2023 року Путін заявив про намір розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі нібито у відповідь на плани Великої Британії поставити Україні боєприпаси зі збідненим ураном.
  • В уряді Німеччини назвали залякуванням заяви Лукашенка про те, що Росія нібито почала переміщувати до Білорусі тактичну ядерну зброю.
Вадим Ребрина
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Олександр лукашенкоказахстанКасим-Жомарт Токаєв
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