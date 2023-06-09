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У Казахстані судили двох любителів "русского мира" після розмови з українським блогером

Этот материал также доступен на русском
09.06.2023, 19:13
У Казахстані судили двох любителів
Фото: facebook.com/panvasyI

В Уральську, Казахстан, суд засудив двох місцевих жителів до позбавлення волі за сепаратизм та розпалювання ворожнечі. Під час стриму у чат-рулетці вони сказали, що у разі нападу Росії на Казахстан вони підтримають росіян. Про це повідомляє місцеве видання Уральская неделя.

Один із блогерів, Денис Рудний, отримав 5 років та 2 місяці в'язниці. Інша блогерка, Крістіна Кольченко, – 5 років. Відбуватимуть покарання вони у колонії середньої безпеки.

Приводом для початку розслідування стала розмова з блогером Паном Василем. Згідно з інформацією у його Facebook, Пан Василь живе у Броварах Київської області. Розмова відбулася 11 лютого 2023 року в чат-рулетці.

Під час розмови Рудний сказав, що місто Уральськ – це споконвічно російське місто, назвав казахомовних казахів "мамбетами" (образлива назва казахів – вихідців із сільської місцевості, аналог російського слова "бидло") і заявив, що у разі нападу Росії на Казахстан він підтримає росіян.

На відео фігурує також жінка, якій Пан Василь встиг поставити лише одне запитання: "У разі СВО ви за нас будете (очевидно, Пан Василь представився росіянином. – Ред.) чи за казахів? Якщо Росія сюди прийде, ви за кого будете: за казахів чи росіян?". "За росіян", – відповіла Кольченко.

Через два дні поліція затримала обох і порушила проти них кримінальну справу за статтею про розпалювання ворожнечі.

Після затримання поліцейські поширили відео, на якому Рудний просить вибачення у казахстанців.

"Мені попався чоловік, який ставив провокаційні запитання. На них я дав не зовсім точні відповіді через те, що перебував у стані алкогольного сп'яніння", – сказав засуджений.

Вирок законної сили не набрав і може бути оскаржений.

Видання зазначає, що це третій випадок у Західно-Казахстанській області з початку війни РФ проти України, коли громадяни Казахстану в соціальних мережах висловлювалися за те, що казахські міста потрібно віддати Росії. У перших двох випадках, де, як пише видання, висловлювання були ще жорсткішими, справи до суду не дійшли.

Вадим Ребрина
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казахстансепаратизм
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