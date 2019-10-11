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Отказ двигателей. В Кении - крушение самолета Fokker: фото

Отказ двигателей. В Кении - крушение самолета Fokker: фото - Фото
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11.10.2019, 10:30

Происшествие случилось в аэропорту Найроби

В Кении направлявшийся на остров Ламу пассажирский самолет при взлете в столичном аэропорту Уилсона выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом пишет ресурс Nairobi News.

Местные СМИ пишут, что на борту были 50 пассажиров. Предварительные данные: двое травмированы, жертв нет.

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Самолет (ближнемагистральный Fokker 50, построен в 1992 году в Нидерландах) принадлежит частной компании Silverstone Air.  

"Есть подозрение в отказе двигателей. Оба отказали примерно в 9:00 утра", - рассказал изданию The Star некий пилот.

Фото: standardmedia.co.ke

  • По состоянию на март 2019-го в результате катастроф и аварий было потеряно 14 самолетов Fokker 50.
  • Ранее в Альпах самолет запутался и повис на проводах: видео.
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авиакатастрофа крушение кения
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