Отказ двигателей. В Кении - крушение самолета Fokker: фото

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В Кении направлявшийся на остров Ламу пассажирский самолет при взлете в столичном аэропорту Уилсона выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом пишет ресурс Nairobi News.

Местные СМИ пишут, что на борту были 50 пассажиров. Предварительные данные: двое травмированы, жертв нет.

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Самолет (ближнемагистральный Fokker 50, построен в 1992 году в Нидерландах) принадлежит частной компании Silverstone Air.

"Есть подозрение в отказе двигателей. Оба отказали примерно в 9:00 утра", - рассказал изданию The Star некий пилот.

Фото: standardmedia.co.ke