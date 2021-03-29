В Кении умерла 99-летняя бабушка Барака Обамы: чем она была известна

В Кении, в больнице, в возрасте 99 лет скончалась бабушка 44-го президента США Барака Обамы Сара Обама. Она была третьей, самой молодой, женой деда Обамы по отцовской линии, то есть была не родной его бабушкой, пишет BBC.

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Женщина умерла утром в понедельник в больнице в западном городе Кисуму.

Представитель семьи сказал, что Сара Обама была нездорова в течение прошлой недели, но у нее не было Covid-19. Похоронят ее сегодня же.

"Моя семья и я оплакиваем потерю нашей любимой бабушки, Сары Огвел Оньянго Обамы, которую многие ласково называют "мама Сара", но мы знаем ее как "Дэни" или бабушка. Нам будет очень ее не хватать, но мы с благодарностью будем вспоминать ее долгую и замечательную жизнь", – написал Барак Обама в Twitter.

Последний раз он посетил дом своей бабушки в деревне Когело в 2018 году, после проигрыша на выборах. Обама тогда пошутил, что не смог приехать раньше, потому что президентский самолет был слишком большим, чтобы приземлиться в местном аэропорту.

Президент Кении Ухуру Кениата написал в соцсети, что Сара Обама была "сильной, добродетельной женщиной", а также "символом семейных ценностей".

До того, как имя ее внука стало известным, Сару Обаму знали как женщину, которая подает детям в местной школе горячую кашу и пончики.

Она родилась в 1922 году в деревне на озере Виктория, была мусульманкой и принадлежала к кенийской этнической группе луо. Сара была третьей женой Хусейна Оньянго Обамы, деда Барака Обамы по отцовской линии, то есть не была его родной бабушкой.

Ее муж, который умер в 1975 году, воевал на стороне британцев в Бирме (сейчас — Мьянма) и, как сообщается, был первым мужчиной в своей деревне, который сменил одежду из козьей шкуры на брюки.

На протяжении десятилетий Сара Обама руководила фондом в Кении, который помогает детям-сиротам и девочкам получить образование. Она относилась к своему занятию очень трепетно, поскольку сама читать не умела.

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Вадим Ребрина

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