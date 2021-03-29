UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Кении умерла 99-летняя бабушка Барака Обамы: чем она была известна

29.03.2021, 18:18
В Кении умерла 99-летняя бабушка Барака Обамы: чем она была известна - Фото
Фото: EPA

В Кении, в больнице, в возрасте 99 лет скончалась бабушка 44-го президента США Барака Обамы Сара Обама. Она была третьей, самой молодой, женой деда Обамы по отцовской линии, то есть была не родной его бабушкой, пишет BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Женщина умерла утром в понедельник в больнице в западном городе Кисуму.

Представитель семьи сказал, что Сара Обама была нездорова в течение прошлой недели, но у нее не было Covid-19. Похоронят ее сегодня же.

"Моя семья и я оплакиваем потерю нашей любимой бабушки, Сары Огвел Оньянго Обамы, которую многие ласково называют "мама Сара", но мы знаем ее как "Дэни" или бабушка. Нам будет очень ее не хватать, но мы с благодарностью будем вспоминать ее долгую и замечательную жизнь", – написал Барак Обама в Twitter.

Последний раз он посетил дом своей бабушки в деревне Когело в 2018 году, после проигрыша на выборах. Обама тогда пошутил, что не смог приехать раньше, потому что президентский самолет был слишком большим, чтобы приземлиться в местном аэропорту.

Президент Кении Ухуру Кениата написал в соцсети, что Сара Обама была "сильной, добродетельной женщиной", а также "символом семейных ценностей".

До того, как имя ее внука стало известным, Сару Обаму знали как женщину, которая подает детям в местной школе горячую кашу и пончики.

Она родилась в 1922 году в деревне на озере Виктория, была мусульманкой и принадлежала к кенийской этнической группе луо. Сара была третьей женой Хусейна Оньянго Обамы, деда Барака Обамы по отцовской линии, то есть не была его родной бабушкой.

Ее муж, который умер в 1975 году, воевал на стороне британцев в Бирме (сейчас — Мьянма) и, как сообщается, был первым мужчиной в своей деревне, который сменил одежду из козьей шкуры на брюки.

На протяжении десятилетий Сара Обама руководила фондом в Кении, который помогает детям-сиротам и девочкам получить образование. Она относилась к своему занятию очень трепетно, поскольку сама читать не умела.

Читайте также: Книга Барака Обами "Земля обітована" обійшла мемуари його дружини і встановила рекорд

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
барак обама кения
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 