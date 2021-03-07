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В Китае начали работу над вакциной, которую можно будет хранить в холодильнике

07.03.2021, 15:20
В Китае начали работу над вакциной, которую можно будет хранить в холодильнике - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Группа китайских ученых разрабатывают вакцину от коронавируса, для хранения которой не будет требоваться специального температурного режима. Хранить препарат можно будет при обычной для холодильника температуре +2...+8º, пишет South China Morning Post.

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По словам ученых, эту вакцину можно будет хранить при более высоких температурах, чем обычные антикоронавирусные вакцины, благодаря "запатентованной технологии липидных наночастиц".

В целом Китай одобрил для применения внутри страны уже четыре вакцины и на конец февраля было провакцинировано около 52 млн местных жителей. К июлю этого года показатель привитых должен составить примерно 40% от общего количества населения страны.

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Дарья Мостовая
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Китай вакцина холодильник коронавирус
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