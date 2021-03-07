В Китае начали работу над вакциной, которую можно будет хранить в холодильнике

Группа китайских ученых разрабатывают вакцину от коронавируса, для хранения которой не будет требоваться специального температурного режима. Хранить препарат можно будет при обычной для холодильника температуре +2...+8º, пишет South China Morning Post.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

По словам ученых, эту вакцину можно будет хранить при более высоких температурах, чем обычные антикоронавирусные вакцины, благодаря "запатентованной технологии липидных наночастиц".

В целом Китай одобрил для применения внутри страны уже четыре вакцины и на конец февраля было провакцинировано около 52 млн местных жителей. К июлю этого года показатель привитых должен составить примерно 40% от общего количества населения страны.

28 февраля в США одобрили применение в экстренных случаях однодозной вакцины от коронавируса.

3 марта главный санврач Украины Ляшко заявил, что намерен "охватить прививками" 80% населения до конца года.

Читайте также: Вакцинация в Украине. Ляшко перечислил противопоказания для проведения прививок: список

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.