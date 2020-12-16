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В Китае нашли гигантского Будду без головы – статуя поддерживала дом: фото

16.12.2020, 14:28
В Китае нашли гигантского Будду без головы – статуя поддерживала дом: фото - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

В китайском городе Чунцин на юго-западе Китая между двумя многоэтажными домами нашли гигантского Будду – у него не было головы, а сама статуя служила поддержкой для строительных лесов и одного из домов, сообщает South China Morning Post.

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Высота статуи составляет девять метров. При этом, по утверждению многих жителей близлежащих домов, они никогда не видели ее и даже не подозревали о ее существовании. 

Обнаруженный Будда был полностью покрыт растениями, а вместо головы на нем стояли строительные леса. Кроме того, он сам частично поддерживал одну из многоэтажек, составляя одно целое с ее основанием.

Возраст статуи пока точно не определен, но уже сейчас она требует к себе повышенного внимания, говорят ученые. Ее основание начало подмывать грунтовыми водами, что может привести к катастрофе – Будда может рухнуть.

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Дарья Мостовая
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