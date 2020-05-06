В Китае нашли необычное карстовое озеро – у него форма сердца: фото

В китайской провинции Хунань обнаружили карстовое озеро в форме сердца: оно со всех сторон окружено лесом и скалами, из-за чего долгое время оставалось неисследованным. Фотографии природной красоты разместили пользователи в соцсетях.
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Очевидцы уверены, что свою первозданность озеро смогло сохранить именно благодаря невмешательству человека. Его глубина предположительно составляет около 200 метров.
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