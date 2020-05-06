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В Китае нашли необычное карстовое озеро – у него форма сердца: фото

В Китае нашли необычное карстовое озеро – у него форма сердца: фото - Фото
Карстовое озеро в Китае (фото - twitter.com/basheq2002)
06.05.2020, 11:53

Долгое время озеро оставалось неизученным, поскольку находилось в густом лесу в окружении скал

В китайской провинции Хунань обнаружили карстовое озеро в форме сердца: оно со всех сторон окружено лесом и скалами, из-за чего долгое время оставалось неисследованным. Фотографии природной красоты разместили пользователи в соцсетях.

twitter.com/basheq2002

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Очевидцы уверены, что свою первозданность озеро смогло сохранить именно благодаря невмешательству человека. Его глубина предположительно составляет около 200 метров.

twitter.com_basheq2002
СПРАВКА. Карстовое озеро - водоем естественного происхождения в воронке/углублении, образованном в растворимых или вымываемых водой породах. Вода в них может неожиданным образом исчезать и появляться снова. Такие озера обычно невелики, но их глубина может достигать несколько сотен метров. Вода там остается холодной даже в жаркое время года.

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  • В феврале 2020 года на озере в США обнаружили "ледяные вулканы" - видео.

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Дарья Мостовая
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