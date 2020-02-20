Необычно. На озере в США обнаружили "ледяные вулканы" – видео

На Овальном пляже на востоке озера Мичиган в США заметили так называемые ледяные вулканы: явление можно наблюдать, когда высокие волны прибоя накатывают на берег, покрытый льдом, и через трещины в нем вода под давлением прорывается наверх. Видео и фото выложило в Facebook отделение Национальной метеослужбы США в Гранд-Рапидс.

Из-за того, что выплеснувшаяся вода частично замерзает, место "пробоя" в корке льда на берегу приобретает форму конуса - "вулкана", порой до 10 метров в высоту. Обычная же их высота - метр, максимум два.

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Иногда, когда температура воздуха резко понижается, а вода в озере не успевает остыть, от воды в "вулканах" идет пар.

Фото: twitter.com/SamWWMT

К таким образованиям лучше не приближаться: они зачастую полые внутри и могут проломиться под весом человека. Из такой западни невозможно выбраться самостоятельно.

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