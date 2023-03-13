В Китае после конфликтов с властями исчезают миллиардеры: список самых известных

В последние годы в Китае из деловой и общественной жизни внезапно исчез целый ряд миллиардеров, которые имели конфликт с властью. Самый известный из них – основатель Alibaba Джек Ма, а последний из таких случаев произошел в прошлом месяце, пишет BBC.

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Только в течение 2015 года исчезли как минимум пять руководителей крупных компаний, среди которых был глава финансово-промышленного конгломерата Fosun International Го Гуанчан. На Западе он преимущественно известен тем, что владеет футбольным клубом английской Премьер-лиги Wolverhampton Wanderers.

Через некоторое время он снова появился, после чего пресс-служба его компании заявила, что он "помогал властям в расследовании".

Через два года китайско-канадского бизнесмена Сяо Цзяньхуа куда-то отвезли прямо из дорогой гонконгской гостиницы. Он был одним из самых богатых людей Китая, но в прошлом году попал в тюрьму – якобы за коррупцию.

В марте 2020 года миллиардер Жень Чжицян, возглавлявший крупнейшую государственную строительную компанию Hua Yuan Property Company, исчез после того, как назвал китайского лидера Си Цзиньпина "голым клоуном", который не смог справиться с пандемией.

В том же году после очень короткого судебного разбирательства, которое длилось всего один день, Жень Чжицяна признали виновным в коррупции и приговорили к 18 годам заключения. Власти заявили, что он свою вину признал и отрицать приговор не намерен.

Джек Ма, который был самым богатым человеком в Китае, исчез в конце 2020 года после того, как позволил себе критически высказаться о надзорных органах финансового сектора страны.

В Китае его не видели вот уже более двух лет, хотя никаких обвинений ему не выдвигали, и где он сейчас находится – никто не знает. В последние месяцы поступали сообщения, что его якобы видели в Японии, Таиланде и Австралии.

Самый свежий случай произошел в феврале 2023 года, когда исчез Бао Фань – основатель финансовой компании China Renaissance Holdings, среди клиентов которой такие интернет-гиганты, как Tencent, Alibaba и Baidu.

Сначала он пропал без вести, а через несколько дней его компания заявила, что он "помогает расследованию, проводимому соответствующими органами Китайской Народной Республики".

BBC предполагает, что за счет преследований миллиардеров Си Цзиньпин усиливает свой контроль над китайской экономикой, хотя в то же время он отмечает важность частного сектора китайской экономики.

На прошлой неделе на выступлении перед делегатами Всекитайского собрания народных представителей он призвал предпринимателей "быть богатыми, но и ответственными; богатыми, но и добродетельными; богатыми, но и любящими".

В 2021 году Пекин впервые стал городом с самым большим в мире количеством миллиардеров.

Андрій Водяний

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