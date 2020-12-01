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В Китае построят музей в виде гигантской волны. На его крыше будет парк для прогулок: фото

01.12.2020, 17:47
В Китае построят музей в виде гигантской волны. На его крыше будет парк для прогулок: фото - Фото
Музей в виде гигантской волны (источник - sznhm.archiposition.com)

В Китае построят музей естествознания необычной формы – он будет напоминать гигантскую волну или причудливую дельту реки, а по его крыше можно будет гулять как по пандусу. Конкурс на строительство музея уже выиграли две местные фирмы, сообщается на официальном сайте организатора конкурса Shenzhen Municipality.

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Музей планируют назвать Дельта, а располагаться он будет рядом с живописным озером.

В нем будут показывать и рассказывать о законах естественной эволюции и научных открытиях. Общая площадь музея составит 42 000 кв м, причем значительная его часть будет отдана под демонстрационные площадки – там посетители смогут познакомиться с образцами вымерших животных.

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Дарья Мостовая
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