В Китае ресторанам разрешили штрафовать гостей на $1500 за недоеденную еду

В Китае приняли закон о пищевых отходах: видеоблогерам запретили создавать ролики о переедании, а ресторанам разрешили штрафовать посетителей, если те оставляют после себя еду в тарелках недоеденной, пишет Global Times.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

По мнению властей, такая политика будет способствовать более рациональному потреблению продуктов и заботе об окружающей среде. В правительстве отметили, что принятие закона не означает наступление в стране продовольственного кризиса – просто у людей будут формироваться "правильные пищевые привычки".

Закон, состоящий из 32 статей, запрещает блогерам поглощать на камеру "чрезмерное количество" еды и дает право ресторанам штрафовать посетителей на 10 000 юаней (около 42 000 грн или $1500) за оставшуюся на тарелках еду. Штрафы также могут коснуться и самих ресторанов, если они будут заказывать больше продуктов, чем нужно – 50 000 юаней (около 210 000 грн).

В обществе новые правила восприняли достаточно лояльно – многие пользователи даже начали выставлять в соцесетях фотографии с пустыми тарелками после еды.

в декабре 2020 года в Китае родилась идея создания закона с целью запретить пропаганду переедания.

Читайте также: "Скажи нет еде". В Японии авиапассажиров попросили отказаться от питания на борту

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.