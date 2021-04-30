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В Китае ресторанам разрешили штрафовать гостей на $1500 за недоеденную еду

30.04.2021, 08:28
В Китае ресторанам разрешили штрафовать гостей на $1500 за недоеденную еду - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Китае приняли закон о пищевых отходах: видеоблогерам запретили создавать ролики о переедании, а ресторанам разрешили штрафовать посетителей, если те оставляют после себя еду в тарелках недоеденной, пишет Global Times.

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По мнению властей, такая политика будет способствовать более рациональному потреблению продуктов и заботе об окружающей среде. В правительстве отметили, что принятие закона не означает наступление в стране продовольственного кризиса – просто у людей будут формироваться "правильные пищевые привычки".

Закон, состоящий из 32 статей, запрещает блогерам поглощать на камеру "чрезмерное количество" еды и дает право ресторанам штрафовать посетителей на 10 000 юаней (около 42 000 грн или $1500) за оставшуюся на тарелках еду. Штрафы также могут коснуться и самих ресторанов, если они будут заказывать больше продуктов, чем нужно – 50 000 юаней (около 210 000 грн).

В обществе новые правила восприняли достаточно лояльно – многие пользователи даже начали выставлять в соцесетях фотографии с пустыми тарелками после еды.

  • в декабре 2020 года в Китае родилась идея создания закона с целью запретить пропаганду переедания.

Читайте также: "Скажи нет еде". В Японии авиапассажиров попросили отказаться от питания на борту

Дарья Мостовая
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Китай закон штраф ресторан пищевые отходы еда
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