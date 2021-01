В Китае спасли 11 шахтеров, которые две недели пробыли под завалами: видео

Сегодня утром на востоке Китае спасатели достали 11 шахтеров, которые две недели находились под завалами из-за взрыва на золотом руднике. Об этом сообщает госагентство Xinhua.

Взрыв на шахте, расположенной около города Яньтай, произошел 10 января. Сегодня спасателям удалось достать 11 из 22 застрявших под завалами человек. Первый спасенный рабочий находился в крайне слабом состоянии, его доставили в больницу для лечения. Другие считаются погибшими.

Miracle of life: A Chinese miner has been rescued two weeks after being trapped hundreds of meters underground in Shandong Province. #GLOBALink pic.twitter.com/NXmX7oooJd