UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Китае спасли 11 шахтеров, которые две недели пробыли под завалами: видео

24.01.2021, 10:45
В Китае спасли 11 шахтеров, которые две недели пробыли под завалами: видео - Фото
Спасательная операция на шахте в Китае (Фото - EPA - Luan Qincheng)

Сегодня утром на востоке Китае спасатели достали 11 шахтеров, которые две недели находились под завалами из-за взрыва на золотом руднике. Об этом сообщает госагентство Xinhua. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Взрыв на шахте, расположенной около города Яньтай, произошел 10 января. Сегодня спасателям удалось достать 11 из 22 застрявших под завалами человек. Первый спасенный рабочий находился в крайне слабом состоянии, его доставили в больницу для лечения. Другие считаются погибшими. 

К спасательной операции привлечены 633 человека и 407 единиц техники. Причина взрыва на шахте до сих пор неизвестна. 

Читайте также: В Виннице произошел взрыв на территории детсада

Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
Китай шахта

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 