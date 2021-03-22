В Китае в "жертвенных ямах" нашли 3000-летнюю золотую маску и еще 500 артефактов: фото
В китайской провинции Сычуань археологи нашли уникальные артефакты, которым предположительно около 3000 лет. Все находки были обнаружены под одним из торговых центров, а изюминкой коллекции стала 280-граммовая золотая маска с 84% содержанием благородного металла, говорится на сайте Управления национального культурного наследия страны.
Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте
По словам экспертов, найденные предметы могут помочь пролить свет на историю существования древнего царства Шу, которое располагалось в западной части Сычуани.
Помимо маски археологи нашли еще более 500 артефактов, среди них – древний массивный кубок, изделия из слоновой кости и бронзы, запечатанный деревянный ящик и многое другое.
По версии ученых, такие "жертвенные ямы" использовались для складывания туда подношений во время молитвы богам, когда древние люди молились о процветании и мире.
- 2 марта на Лесбосе нашли руины древней бани византийского периода – фото.
Читайте также: В Египте нашли самую древнюю в мире пивоварню – ей 5000 лет: фото
Комментарии