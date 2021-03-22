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В Китае в "жертвенных ямах" нашли 3000-летнюю золотую маску и еще 500 артефактов: фото

22.03.2021, 13:00
В Китае в
Золотая маска (фото - chengdu.gov.cn)

В китайской провинции Сычуань археологи нашли уникальные артефакты, которым предположительно около 3000 лет. Все находки были обнаружены под одним из торговых центров, а изюминкой коллекции стала 280-граммовая золотая маска  с 84% содержанием благородного металла, говорится на сайте Управления национального культурного наследия страны.

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По словам экспертов, найденные предметы могут помочь пролить свет на историю существования древнего царства Шу, которое располагалось в западной части Сычуани. 

Помимо маски археологи нашли еще более 500 артефактов, среди них – древний массивный кубок, изделия из слоновой кости и бронзы, запечатанный деревянный ящик и многое другое.

По версии ученых, такие "жертвенные ямы" использовались для складывания туда подношений во время молитвы богам, когда древние люди молились о процветании и мире.

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Дарья Мостовая
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Китай фото археологи золотая маска бронзовое дерево кубок жертвенная яма
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