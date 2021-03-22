В Китае в "жертвенных ямах" нашли 3000-летнюю золотую маску и еще 500 артефактов: фото

В китайской провинции Сычуань археологи нашли уникальные артефакты, которым предположительно около 3000 лет. Все находки были обнаружены под одним из торговых центров, а изюминкой коллекции стала 280-граммовая золотая маска с 84% содержанием благородного металла, говорится на сайте Управления национального культурного наследия страны.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

По словам экспертов, найденные предметы могут помочь пролить свет на историю существования древнего царства Шу, которое располагалось в западной части Сычуани.

Помимо маски археологи нашли еще более 500 артефактов, среди них – древний массивный кубок, изделия из слоновой кости и бронзы, запечатанный деревянный ящик и многое другое.

По версии ученых, такие "жертвенные ямы" использовались для складывания туда подношений во время молитвы богам, когда древние люди молились о процветании и мире.

2 марта на Лесбосе нашли руины древней бани византийского периода – фото.

Читайте также: В Египте нашли самую древнюю в мире пивоварню – ей 5000 лет: фото

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.