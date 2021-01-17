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В Китае в мороженом обнаружили следы COVID-19 – сыворотку для него поставляла Украина

17.01.2021, 08:50
В Китае в мороженом обнаружили следы COVID-19 – сыворотку для него поставляла Украина - Фото
мороженое (depositphotos.com)

Местные власти китайского города Тяньцзин заявили, что в нескольких образцах местного мороженого были обнаружены следы коронавируса, ингредиенты для которого поставлялись из других стран, в том числе и из Украины, сообщает Xinhuanet.

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По данным компании-производителя Tianjin Daqiaodao Food Co.Ltd, для изготовления мороженого они использовали сухое молоко, импортированное из Новой Зеландии и сыворотку, привезенную из Украины.

После того, как следы вируса были обнаружены на трех образцах из партии, хранилища продукции были опечатаны, образцы отправлены в муниципальный центр по контролю заболеваний, а сотрудники помещены на карантин и протестированы – 700 из них уже показали отрицательный результат на COVID-19.

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Дарья Мостовая
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