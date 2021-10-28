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В Китае ввели ограничения на высоту новых небоскребов

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2021, 13:53
В Китае ввели ограничения на высоту новых небоскребов - Фото
Фото: EPA / Alex Plavevski

В Китае ввели запрет на строительство небоскребов выше 150 м в городах с населением меньше трех миллионов человек. Об этом сообщает BBC.

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В городах, где проживает больше трех миллионов, также отныне запрещено строить здания выше 250 м. Отмечается, что в таких местностях уже есть запрет на строительство зданий высотой более 500 метров. 

Также в Китае существует запрет на "некрасивую архитектуру". Отмечается, что власти Китая все чаще принимают жесткие меры в инфраструктуре и критикуют местных застройщиков за "одержимость  строительством привлекательных зданий".

Читайте также: Краткая история небоскребов – от Нью-Йорка до Дубая. Кто победит в гонке за небо?

Владислава Михайленко
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Китай строительство запрет инфраструктура ограничения небоскребы
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