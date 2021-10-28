В Китае ввели ограничения на высоту новых небоскребов

В Китае ввели запрет на строительство небоскребов выше 150 м в городах с населением меньше трех миллионов человек. Об этом сообщает BBC.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

В городах, где проживает больше трех миллионов, также отныне запрещено строить здания выше 250 м. Отмечается, что в таких местностях уже есть запрет на строительство зданий высотой более 500 метров.

Также в Китае существует запрет на "некрасивую архитектуру". Отмечается, что власти Китая все чаще принимают жесткие меры в инфраструктуре и критикуют местных застройщиков за "одержимость строительством привлекательных зданий".

В октябре 2020-го в Южной Корее за несколько часов сгорел небоскреб.

В ноябре в ОАЭ за 10 секунд взорвали сразу четыре небоскреба.

Читайте также: Краткая история небоскребов – от Нью-Йорка до Дубая. Кто победит в гонке за небо?

Владислава Михайленко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.