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06.01.2019, 17:35

В КНР показали и испытали свою "Мать всех бомб": видео

В КНР показали и испытали свою "Мать всех бомб": видео - Фото
Xian H-6 (скрин из видео)

Свою супербомбу китайцы пока никак не назвали, но, по заявлениям КНР, это самое мощное неядерное оружие в арсенале Китая

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В Китае показали а затем и испытали “Мать всех бомб” собственного производства. Об этом сообщает Business Insider.

Вес китайской неядерной бомбы составляет несколько тонн. Ее собрала китайская государственная корпорация Norinco, которая помимо вооружения производит также товары легкой промышленности, автомобили и оптическую электронику.

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Сообщается, что сброс бомбы осуществил бомбардировщик Xian H-6 - лицензионная копия советского Ту-16.

Судя по тому, что китайская бомба на видео занимает почти все пространство бомбового отсека Xian H-6, можно предположить, что ее длина составляет 5-6 метров.

По информации китайских СМИ, "Мать всех бомб" успешно испытали 4 января.

Также источник отмечает, что в КНР попытались воссоздать знаменитую американскую управляемую авиабомбу GBU-43/B, чей вес достигает целых 11 тонн. В прошлом году США сбросили ее с C-130 Hercules на боевиков ИГ в Афганистане.

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Теги: Китай, вооружение, впк, армия китая, мать всех бомб
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