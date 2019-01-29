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29.01.2019, 09:46

В Конгрессе хотят запретить Трампу распоряжаться ядерной кнопкой

В Конгрессе хотят запретить Трампу распоряжаться ядерной кнопкой - Фото
Дональд Трамп (фото — EPA)

Законодатели Эдвард Марки и Тед Лью выдвинули идею закона, который ограничит ядерные полномочия любого президента США: решения - только через Конгресс

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Два американских сенатора-демократа предложили законодательному органу ограничить возможности президента Дональда Трампа "или другого президента США" давать отмашку на превентивный ядерный удар без формального объявления войны Конгрессом. Об этом со ссылкой на их заявление пишет агентство Голос Америки.

Эдвард Марки и Тед Лью напомнили об эпизоде в 2018 году, когда Трамп дразнил северокорейского диктатора Ким Чен Ына рассказами о "размерах своей ядерной кнопки".

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Около года назад, в период максимальной напряженности отношений КНДР и США, Ким заявил, что у него теперь есть "ядерная кнопка". Трамп тут же отреагировал в Twitter, попросив "кого-то" сказать руководителю Северной Кореи, что у него "тоже есть гораздо больше ядерная кнопка — и она работает".

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Как отмечает агентство, идея такого ограничения полномочий президента США не нова. В 1970-х, во время Уотергейтского скандала, президент Ричард Никсон заявил, что "может поднять трубку в своем кабинете, и через 25 минут 70 миллионов человек будут мертвы".

Инсайдеры говорили, что такое высказывание Никсона якобы побудило главу Пентагона Джеймса Шлезингера тайно проинструктировать Объединенный комитет начальников штабов армии США, что любой исходящий от президента экстренный приказ, вроде приказа о ядерном ударе, должен сначала пройти через него или госсекретаря Генри Киссинджера.

Вчера, 28 января, глава Минюста США Мэтью Уитэкер заявил, что близится к развязке расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве РФ в американские президентские выборы 2016 года, на которых победил кандидат от республиканцев Трамп.

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Теги: красная кнопка, дональд трамп, ядерное оружие, конгресс сша, президент сша, полномочия, эдвард марки, тед лью
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