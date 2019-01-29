Дело Трамп-РФ: расследование спецпрокурора близко к завершению

Дональд Трамп (фото - пресс-служба НАТО)

Близится к развязке расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года, на которых победил кандидат от республиканцев Дональд Трамп. Так считает и. о. министра юстиции США Мэтью Уитэкер, его заявление показали на канале CNN.

"Расследование, я думаю, близко к окончанию. Надеемся увидеть доклад Роберта Мюллера как можно быстрее", - лаконично сказал он.

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Чиновник подчеркнул, что держит руку на пульсе этого расследования.

25 января 2019 года задержали экс-советника Трампа Роджера Стоуна и предъявили ему обвинения в препятствовании расследованию Конгресса США, лжесвидетельстве и давлении на свидетелей.

У Мюллера считают, что Стоун мог быть причастен к публикации компромата на кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон (речь идет о тысячах электронных писем со взломанного сервера Демпартии, которые выложили на портале Wikileaks).

Стоун отпущен под залог в $250 тысяч и, пишут СМИ, якобы готов сотрудничать со следствием.

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