Фигурант российского дела не идет в Конгресс из-за "угроз Трампа"

Майкл Коэн (фото — ЕРА)

Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн заявил об угрозах со стороны президента США и его нового личного юриста Рудольфа Джулиани. Один из ключевых фигурантов "российского дела" через своего адвоката попросил перенести его выступление в Конгрессе США, пишет Deutsche Welle.

Речь перед американскими законодателями Коэн должен держать 7 февраля.

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Теперь, однако, он хочет отсрочить выступление якобы из-за угроз ему и его семье "со стороны президента США и его окружения".

"В более подходящее время", — такие сроки выступления озвучил юрист Коэна.

В августе 2018 года Коэн признал себя виновным по 8 пунктам обвинения и под присягой заявил, что пошел на преступление по поручению Трампа. Также он заключил сделку с прокурорами. Команда спецпрокурора США Роберта Мюллера, который распутывает дело Трамп-РФ, беседовала с Коэном в сумме около 70 часов.

В конце года Коэн получил 3 года тюрьмы за нарушения в финансировании избирательной кампании Трампа, уклонение от уплаты налогов, ложь Конгрессу, выплату денег за молчание экс-порнозвезде Сторми Дэниэлс, которая якобы состояла в связи с Трампом.

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