Мюллер: Трамп не заставлял своего адвоката лгать Конгрессу

Роберт Мюллер (фото - flickr.com/hagmannreportdotcom)

Следственная группа спецпрокурора Роберта Мюллера распространила заявление, опровергающее публикацию издания BuzzFeed о том, что президент США Дональд Трамп заставил своего экс-адвоката Майкла Коэна лгать Конгрессу о бизнесе Трампа в Москве. Об этом сообщает Голос Америки.

Ранее BuzzFeed сообщило со ссылкой на источник в группе Мюллера, что бывший адвокат Трампа заявил следствию, будто Трамп приказывал ему дать лживые показания Конгрессу относительно проекта строительства Trump Tower in Moscow.

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Питер Кэрр, представитель Мюллера, сообщил, что "описание BuzzFeed некоторых заявлений, сделанных Офису специального прокурора, а также характеристика документов и показаний, данных этому Офису, не точны".

Подчиненные Мюллера исключительно редко делают заявления для прессы вне контекста судебных слушаний.

BuzzFeed распространил ответное заявление, в котором выразил уверенность в точности своей информации. Бен Смит, главный редактор издания, призвал Офис спецпрокурора уточнить – какие именно утверждения оспариваются.

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