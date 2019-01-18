Трамп приказал адвокату лгать о его проектах в Москве - СМИ

Дональд Трамп (фото - EPA)

В команде независимого прокурора США Роберта Мюллера считают, что Дональд Трамп приказал своему юристу Майклу Коэну врать Конгрессу о переговорах, которые в 2016-м году компания Трампа вела с российской стороной по поводу построения в Москве жилого здания Trump Tower in Moscow. Об этом сообщил BuzzFeed со ссылкой на анонимные источники, передает Голос Америки.

Источниками издания выступили два должностных лица, участвующих в расследовании. Они заявили, что передают не слова Коэна, а выводы, к которым якобы пришло следствие Мюллера.

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У Трампа отреагировали на материал BuzzFeed. Его действующий адвокат Руди Джулиани сначала свел содержание материала к показаниями Коэна, который, по его мнению, не заслуживает доверия, а позже полностью отверг информацию BuzzFeed.

Трамп прямо заявил, что Коэн оговаривает его, чтобы сократить срок заключения, который ему грозит из-за других дел, не связанных с Трампом.

В Демократической партии заявили, что если информация BuzzFeed подтвердится, то Трамп должен либо уйти в отставку, либо быть подвергнут импичменту. Об этом написал в Twitter конгрессмен-демократ Хоакин Кастро, член комитета Палаты представителей по вопросам разведки.

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