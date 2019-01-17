Экс-адвокат Трампа платил за подделку опросов в его пользу - СМИ

Майкл Коэн (фото - EPA)

Бывший адвокат президента США Майкл Коэн признал, что платил за фальсификацию онлайн-опросов в пользу Дональда Трампа в 2014 и 2015 годах. Об этом сообщает Радио Свобода.

Коэн написал об этом в Twitter в ответ на публикацию The Wall Street Journal, где говорится, что адвокат заплатил как минимум $12 тысяч программисту за фальсификацию онлайн-опросов.

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Издание рассказывает о двух опросах. Первый - о бизнес-лидерах - проводился в 2014 году. Второй - о кандидатах в президенты от Республиканской партии - в 2015-м. В обоих случаях Трамп не стал лидером общественного мнения.

Издание уточняет, что Коэн сначала обещал заплатить программисту $50 тысяч.

Комментируя публикацию WSJ, бывший адвокат президента написал в Twitter, что действовал по указанию Трампа и выразил сожаление за свою преданность человеку, который, по его словам, не заслуживал доверия.

Трамп информацию WSJ пока не комментировал.

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12 декабря Коэн получил трехлетний срок тюремного заключенияза нарушения в финансировании избирательной кампании, уклонение от уплаты налогов и ложь Конгрессу.