В Конгрессе проголосовали за отмену ЧП в США

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Палата представителей Конгресса США проголосовала против предложения президента Дональда Трампа о введении режима чрезвычайного положения. Об этом сообщает The New York Times.

За резолюцию, которая блокирует это решение, проголосовали 245 законодателей. Против отдали голоса 182 конгрессмена, большинство из которых - республиканцы. При этом 13 членов Республиканской партии поддержали отмену режима ЧП на границе с Мексикой.

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19 февраля коалиция из 16 штатов подала иск против администрации Трампа в связи с его решением объявить режим чрезвычайной ситуации из-за неурегулированного спора с Конгрессом о финансировании строительства стены на границе с Мексикой.

Трамп поставил под сомнение справедливость этого иска.