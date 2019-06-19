В Конгрессе США предложили признать Россию спонсором терроризма

Конгресс США (фото - pixabay.com)

Сенатор-республиканец от Колорадо и член Хельсинской комиссии США Кори Гарднер намерен добиваться признания России "государством-спонсором терроризма". Об этом сообщает Голос Америки.

Для этого в апреле Кори Гарднер представил соответствующий законопроект в Конгрессе США. Законопроект поддержал сенатор от Нью-Джерси, демократ Боб Менендес.

Гарднер считает, что Россия соответствует этому определению.

"Посмотрите на то, что Россия сделала в последние годы - она ​​оказала помощь режиму Асада в Сирии, который убивает невинных людей, и сама стала причастна к этим убийствам, она занималась отравлениями в Европе, фактически осуществив химическую атаку. Это режим, который использует террор для осуществления своих политических целей", - сказал сенатор.

Решение Госдепартамента США о признании страны спонсором терроризма влечет за собой ряд жестких политических и экономических санкций, которые включают контроль за экспортом товаров двойного назначения, запрет на экономическую помощь, наложение финансовых и других ограничений.

Сейчас в списке стран-спонсоров терроризма четыре государства - Иран, Сирия, Судан и Северная Корея.

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