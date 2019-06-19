Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
19.06.2019, 21:46

В Конгрессе США предложили признать Россию спонсором терроризма

В Конгрессе США предложили признать Россию спонсором терроризма - Фото
Конгресс США (фото - pixabay.com)

Сейчас в списке стран-спонсоров терроризма четыре государства - Иран, Сирия, Судан и Северная Корея

Сенатор-республиканец от Колорадо и член Хельсинской комиссии США Кори Гарднер намерен добиваться признания России "государством-спонсором терроризма". Об этом сообщает Голос Америки.

Для этого в апреле Кори Гарднер представил соответствующий законопроект в Конгрессе США. Законопроект поддержал сенатор от Нью-Джерси, демократ Боб Менендес.

Гарднер считает, что Россия соответствует этому определению.

"Посмотрите на то, что Россия сделала в последние годы - она ​​оказала помощь режиму Асада в Сирии, который убивает невинных людей, и сама стала причастна к этим убийствам, она занималась отравлениями в Европе, фактически осуществив химическую атаку. Это режим, который использует террор для осуществления своих политических целей", - сказал сенатор.

Решение Госдепартамента США о признании страны спонсором терроризма влечет за собой ряд жестких политических и экономических санкций, которые включают контроль за экспортом товаров двойного назначения, запрет на экономическую помощь, наложение финансовых и других ограничений.

Сейчас в списке стран-спонсоров терроризма четыре государства - Иран, Сирия, Судан и Северная Корея.

Читайте также: Меркель: Санкции с России не снимут, пока не вернет Крым

Отправить:
Распечатать:
Теги: конгресс сша, терроризм, спонсор терроризма
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 