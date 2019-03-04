В Конгрессе США рассмотрят влияние России на Венесуэлу

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В Палату представителей Конгресса США внесли законопроект, который, в частности, предусматривает рассмотрение рисков российского влияния на политические процессы в Венесуэле, сообщает Радио Свобода.

Документ также предусматривает разработку стратегии противостояния российскому влиянию. Законопроект внесла представитель от штата Флорида, демократ Дебби Вассерман-Шульц, ее поддержали еще трое демократов и республиканец.

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Кроме того, в документе говорится о необходимости оценить "покупку активов Citgo в США иностранными инвесторами" – дочернее предприятие венесуэльской нефтегазовой корпорации PDVSA, которая находится под санкциями США. Значительный пакет акций Citgo, как уточняется, принадлежит Роснефти.

Полный текст законопроекта пока не опубликован.

Ранее сегодня сообщалось, что временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал венесуэльцев выйти на протесты 4 марта, а также сказал, что "возвращается в страну".