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28.05.2019, 13:33

В Косово происходят столкновения сербов с местной полицией - РТС

В Косово происходят столкновения сербов с местной полицией - РТС - Фото
Косово (фото - EPA)

Полиция края якобы использует против местных сербов слезоточивый газ и огнестрельное оружие, сообщают сербские СМИ

На севере Косово происходят столкновения сербов с местной полицией после того, как сегодня там арестовали 13 этнических сербов. Об этом сообщает сербский государственный канал РТС

По информации источника, полицейский спецназ прорвал несколько баррикад, установленных сербами. Полиция использует слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Также речь идет о выстрелах силовиков из огнестрельного оружия.

По неофициальной информации, вследствие столкновений пострадали несколько человек.

Командующий миротворческих сил в Косово под командованием НАТО Лоренцо Д'Адарио призвал стороны решать конфликт спокойно из-за "политической чувствительности момента".

В связи с арестами сербов президент Сербии Александар Вучич приказал войскам сохранять полную боевую готовность. 

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Теги: Александр Вучич, столкновение
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