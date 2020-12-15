В Красном море пять лет ржавеет танкер. Его гибель вызовет катастрофу в регионе – ученые

В Красном море уже пять лет стоит полный нефти танкер, в которому нет доступа из-за военных действий в регионе. Судно постепенно ржавеет, его разрушение приведет к экологической и гуманитарной катастрофе. Об этом сообщает Science alert.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

45-летний танкер FSO Safer с миллионом баррелей нефти стоит в заливе Акаба с тех пор, как в 2015 году началась война между союзными Ирану повстанцами-хуситами и силами под руководством Саудовской Аравии.

Государственная йеменская нефтяная компания не может приблизиться к своему судну даже для ремонта. Повстанцы также отказывают представителям ООН в возможности исправить ситуацию.

Эксперты по окружающей среде предупреждают, что это лишь вопрос времени, когда 34 резервуара Safer погрузятся в море.

В этом случае разольется в четыре раза больше горючего, чем после катастрофы Exxon Valdez, которая в 1989 году привела к образованию нефтяного пятна в 28 000 кв.м у берегов Аляски.

Утечка миллиона баррелей вызовет региональную экологическую и гуманитарную катастрофу.

"Разрушение здоровья и средств к существованию миллионов людей, живущих в полдюжине стран на побережье Красного моря, будет гарантировано. Воздух, которым они дышат, пища, которую они добывают в море, и их опреснение воды – все в непосредственной опасности", – предупреждают ученые.

Согласно исследованию, местные течения обеспечат распространение нефти по коралловым рифам, которые покрывают почти все 4000 км береговой линии Красного моря.

В заливе Акаба расположена одна из самых нетронутых рифовых экосистем в мире, разлив такого масштаба может его погубить.

Ученые говорят, что Safer находится на последней стадии распада, и катастрофа может случиться уже в ближайшие месяцы.

Как отмечается, повстанцы согласились допустить к танкеру представителей ООН в январе 2021 года. Но во-первых, ученые опасаются, что в январе уже будет поздно. А во-вторых, летом 2019-го повстанцы уже давали согласие на доступ к судну, но тогда они в последний момент передумали и никого не пустили – в ООН опасаются, что сейчас ситуация может повториться.

В июле экологическая группа Йемена подсчитала, что окружающей среде потребуется 30 лет, чтобы восстановиться, если Safer затонет, и более 126 000 человек в одной только этой стране могут потерять средства к существованию из-за последующего загрязнения.

Читайте также: В Арктике испаряются залежи метана: это может в разы ускорить потепление – ученые

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.