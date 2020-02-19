В Кремле опечалены: в Евросоюзе не признают их паспорта для ОРДЛО

Паспорт гражданина России (фото - duma.gov.ua)

МИД РФ жалуется, что выданные на временно оккупированной территории Донбасса российские паспорта не признаются Европейским Союзом. Об этом говорится в комментарии МИД РФ.

В Москве пишут, что "Киев сделал их (ОРДЛО) жителей де-факто лицами без гражданства", а некие "де-факто действующие там власти были вынуждены взять на себя ответственность за судьбу населения и жизнедеятельность региона". То есть, пишут далее в МИД РФ, "стали оформлять документы, выплачивать пенсии и т.д."

Ведомство РФ недовольно, что в ЕС розданные в ОРДЛО российские паспорта не признают и не ставят в них шенгенские визы: говорят, это "тактика удушения жителей Донбасса", которых "наказывают за неправильный выбор гражданства".

10 февраля прокуратура открыла уголовное производство по принудительной выдаче оккупационной администрацией РФ "паспортов" в Луганской области. По предварительным данным Офиса, "паспорта", вероятно, получили более 200 000 человек.

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