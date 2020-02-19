Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Кремле опечалены: в Евросоюзе не признают их паспорта для ОРДЛО

В Кремле опечалены: в Евросоюзе не признают их паспорта для ОРДЛО - Фото
Паспорт гражданина России (фото - duma.gov.ua)
19.02.2020, 12:01

Российские оккупанты посетовали на власти ЕС и призвали Украину "соблюдать права человека"

МИД РФ жалуется, что выданные на временно оккупированной территории Донбасса российские паспорта не признаются Европейским Союзом. Об этом говорится в комментарии МИД РФ.

В Москве пишут, что "Киев сделал их (ОРДЛО) жителей де-факто лицами без гражданства", а некие "де-факто действующие там власти были вынуждены взять на себя ответственность за судьбу населения и жизнедеятельность региона". То есть, пишут далее в МИД РФ, "стали оформлять документы, выплачивать пенсии и т.д."

Ведомство РФ недовольно, что в ЕС розданные в ОРДЛО российские паспорта не признают и не ставят в них шенгенские визы: говорят, это "тактика удушения жителей Донбасса", которых "наказывают за неправильный выбор гражданства". 

  • 10 февраля прокуратура открыла уголовное производство по принудительной выдаче оккупационной администрацией РФ "паспортов" в Луганской области. По предварительным данным Офиса, "паспорта", вероятно, получили более 200 000 человек.

Читайте также: "За все надо платить хабар". Сколько стоят паспорта РФ на Донбассе

Еще по теме
Напишите нам
Россия паспорт ордло европейский союз
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 