Прокуратура начала расследовать выдачу "паспортов ЛНР"

Прокуратура открыла уголовное производство по принудительной выдаче оккупационной администрацией РФ "паспортов гражданина ЛНР". Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Эти действия носят именно принудительный характер и вопреки требованиям ст. 52 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны и ст. 75 Дополнительного протокола от08 июня 1977 года ведут к нарушению конституционных прав и свобод граждан Украины на временно оккупированной территории Луганской области.
По предварительным данным Офиса, "паспорта ЛНР", вероятно, получили более 200 000 человек.
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