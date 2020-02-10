Прокуратура начала расследовать выдачу "паспортов ЛНР"

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Прокуратура открыла уголовное производство по принудительной выдаче оккупационной администрацией РФ "паспортов гражданина ЛНР". Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Эти действия носят именно принудительный характер и вопреки требованиям ст. 52 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны и ст. 75 Дополнительного протокола от08 июня 1977 года ведут к нарушению конституционных прав и свобод граждан Украины на временно оккупированной территории Луганской области.

По предварительным данным Офиса, "паспорта ЛНР", вероятно, получили более 200 000 человек.

По словам местных жителей, боевики заставляют пенсионеров получать псевдопаспорта террористической организации ЛНР на временно оккупированном Донбассе.

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