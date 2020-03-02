В Латвии поймали шпиона РФ: вербовал сотрудника спецслужбы

Шпион (иллюстративное фото - depositphotos.сom)

Служба безопасности Латвии сообщила о задержании латвийца, который пробовал завербовать одного из ее сотрудников. Об этом сообщает Delfi.

По данным следствия, фигурант якобы получил задание от российской спецслужбы завербовать одного из сотрудников СБ Латвии и предложить ему шпионить в интересах РФ.

Процесс по этому факту начали еще в июле 2019 года, а в середине февраля дело передали в прокуратуру для начала уголовного преследования, однако информацию об этом обнародовали лишь сейчас. Вербовщика арестовали.

Сегодня сообщалось, что в Австрии начался суд над экс-полковником, который, по данным следствия, шпионил для ГРУ РФ с 1993 года. За свою "работу" якобы должен был получить 300 000 евро.

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