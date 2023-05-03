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В Ленинградской области РФ горел аэродром с вертолетами в ангарах

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2023, 11:39
В Ленинградской области РФ горел аэродром с вертолетами в ангарах - Фото
Аэродром в Гостилицах (фото - пропагандистские ресурсы)

В деревне Гостилицы Ленинградской области РФ произошел пожар на аэродроме, на котором базируется около 100 различных воздушных судов. Об этом пропагандистскому изданию РБК сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Там утверждают, что на территории аэродрома якобы горели покрышки, площадь возгорания – 15 кв м. В МЧС сказали пропагандистам, что пожар уже ликвидирован, и пострадавших якобы нет.

О пожаре ранее сообщил российский пропагандистский Telegram-канал "Mash на Мойке". По его данным, находившиеся в ангарах вертолеты "успели эвакуировать".

РБК пишет, что аэродром Гостилицы — самый крупный аэродром авиации общего назначения в Северо-Западном федеральном округе РФ. Там базируются больше 100 различных воздушных судов — на открытых стоянках и в ангарах.

  • Ночью 3 мая в районе Тамани Краснодарского края России начался пожар на нефтебазе. Местные паблики пишут, что причиной взрыва и пожара стала атака беспилотника. 
  • Также в ночь на 3 мая неизвестные беспилотники атаковали российский военный аэродром в Брянской области. 
Вадим Ребрина
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Россия пожар аэродром
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