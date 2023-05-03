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Неизвестные дроны атаковали аэродром в Брянской области РФ, поврежден "Руслан" – росСМИ

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2023, 09:29
Неизвестные дроны атаковали аэродром в Брянской области РФ, поврежден
Иллюстративное фото (скриншот из видео)

В ночь на 3 мая неизвестные беспилотники атаковали российский военный аэродром в Брянской области. Об этом сообщает пропагандистский российский ресурс Baza.

Официальной информации об атаке нет.

Как утверждают источники ресурса, в атаке были задействованы пять дронов. Два БПЛА были сбиты из стрелкового оружия, еще два взорвались на территории аэродрома, про судьбу последнего не сообщается. 

По данным оккупантов, в результате атаки пострадавших нет, а повреждения якобы получил только выведенный из эксплуатации Ан-124 (транспортный самолет, также известный как "Руслан").

Читайте также: Разбор | Дронопад в России: что происходит и почему беспилотники пока не долетают до Москвы

Сергій Бережний
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БПЛА дроны аэродром атака дронов брянская область бавовна
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