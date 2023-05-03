Неизвестные дроны атаковали аэродром в Брянской области РФ, поврежден "Руслан" – росСМИ

В ночь на 3 мая неизвестные беспилотники атаковали российский военный аэродром в Брянской области. Об этом сообщает пропагандистский российский ресурс Baza.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Официальной информации об атаке нет.

Как утверждают источники ресурса, в атаке были задействованы пять дронов. Два БПЛА были сбиты из стрелкового оружия, еще два взорвались на территории аэродрома, про судьбу последнего не сообщается.



По данным оккупантов, в результате атаки пострадавших нет, а повреждения якобы получил только выведенный из эксплуатации Ан-124 (транспортный самолет, также известный как "Руслан").

29 апреля 2023 года во временно оккупированном Севастополе произошел масштабный пожар на нефтебазе.

В ОК "Юг" заявили, что подрыв логистики врага – это один из элементов подготовки Сил обороны к широкомасштабному наступлению.

Ночью 3 мая в районе Тамани Краснодарского края России якобы из-за атаки дрона начался пожар на нефтебазе.

Читайте также: Разбор | Дронопад в России: что происходит и почему беспилотники пока не долетают до Москвы

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.