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19.10.2018, 07:07

В Литве проведут референдум о двойном гражданстве

В Литве проведут референдум о двойном гражданстве - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Сейчас, согласно Конституции, в Литве запрещено двойное гражданство

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Парламент Литвы проголосовал за проведение референдума о двойном гражданстве страны, передает издание Delfi.

"За" высказались 66 депутатов, четверо воздержались. Планируется, что референдум пройдет 12 и 26 мая следующего года, когда планируются первый и второй тур президентских выборов.

Сейчас Конституция Литвы предусматривает, что за исключением отдельных предусмотренных законом случаев никто не может быть одновременно гражданином Литвы и другого государства. Это положение Конституции можно изменить только путем референдума.

Поправки к Конституции, если они будут приняты на референдуме, вступят в силу 1 января 2020 года.

3 октября глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что в Украине пора начать дискуссию по вопросу двойного гражданства. 

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Теги: двойное гражданство, литва, референдум в литве
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