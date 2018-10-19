В Литве проведут референдум о двойном гражданстве

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Сейчас, согласно Конституции, в Литве запрещено двойное гражданство

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Парламент Литвы проголосовал за проведение референдума о двойном гражданстве страны, передает издание Delfi.

"За" высказались 66 депутатов, четверо воздержались. Планируется, что референдум пройдет 12 и 26 мая следующего года, когда планируются первый и второй тур президентских выборов.



Сейчас Конституция Литвы предусматривает, что за исключением отдельных предусмотренных законом случаев никто не может быть одновременно гражданином Литвы и другого государства. Это положение Конституции можно изменить только путем референдума.



Поправки к Конституции, если они будут приняты на референдуме, вступят в силу 1 января 2020 года.

3 октября глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что в Украине пора начать дискуссию по вопросу двойного гражданства.