Халифа Хафтар (Фото - скриншот)

В воскресенье в результате атаки дрона, принадлежащего Ливийской национальной армии (ЛНА), которая подконтрольна фельдмаршалу Халифе Хафтару, в городе Мурзук на юге Ливии погибли по меньшей мере 43 человека, сообщает Рейтерс.

"43 убитых и 51 раненых, но это только первоначальный подсчет", - сообщил по телефону член муниципального совета Мурзука.

По информации Аль-Джазиры, дрон атаковал собравшихся на свадьбу гостей.

В ЛНА подтверждают факт атаки на Мурзук, но отрицают, что целью были гражданские.

С апреля этого года "друг Кремля", командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар, штурмует столицу Ливии Триполи, которая находится под контролем признанного ООН правительства. Использование его силами авиации уже приводило к массовым жертвам среди гражданских лиц.

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