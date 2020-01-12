В Ливии объявлено о прекращении огня

В Ливии установлено перемирие между признанным ООН Правительством национального согласия и Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара. Об этом сообщает Reuters.
Прекращение огня должно было начаться с 00:01 12 января, его подтвердили обе стороны. В ООН приветствовали перемирие.
В заявлении Правительства национального согласия указывается, что перемирие объявлено в ответ на призыв президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина.
Турция поддерживает расположенное в Триполи Правительство национального согласия, Россия - фельдмаршала Хафтара.
Ранее в субботу канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что переговоры о мире в Ливии пройдут в Берлине.
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