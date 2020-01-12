Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Ливии объявлено о прекращении огня

В Ливии объявлено о прекращении огня - Фото
Халифа Хафтар (Фото: Etienne Laurent/EPA)
12.01.2020, 17:05

Правительственные силы сообщают, что перемирие достигнуто в ответ на призыв Эрдогана и Путина

В Ливии установлено перемирие между признанным ООН Правительством национального согласия и Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара. Об этом сообщает Reuters.

Прекращение огня должно было начаться с 00:01 12 января, его подтвердили обе стороны. В ООН приветствовали перемирие.

В заявлении Правительства национального согласия указывается, что перемирие объявлено в ответ на призыв президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина.

Турция поддерживает расположенное в Триполи Правительство национального согласия, Россия - фельдмаршала Хафтара.

Ранее в субботу канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что переговоры о мире в Ливии пройдут в Берлине.

Читайте также: России выгодна война США с Ираном

Напишите нам
перемирие ливия Халифа Хафтар
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 