В Ливии объявлено о прекращении огня

Халифа Хафтар (Фото: Etienne Laurent/EPA)

В Ливии установлено перемирие между признанным ООН Правительством национального согласия и Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара. Об этом сообщает Reuters.

Прекращение огня должно было начаться с 00:01 12 января, его подтвердили обе стороны. В ООН приветствовали перемирие.

В заявлении Правительства национального согласия указывается, что перемирие объявлено в ответ на призыв президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина.

Турция поддерживает расположенное в Триполи Правительство национального согласия, Россия - фельдмаршала Хафтара.

Ранее в субботу канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что переговоры о мире в Ливии пройдут в Берлине.

В апреле 2019 года силы Хафтара начали наступление на Триполи.

25 декабря 2019 года Эрдоган заявил, что Хафтару помогают 2000 российских наемников.

26 декабря 2019 года правительство в Триполи попросило Турцию о военной помощи.

5 января Эрдоган объявил об отправке войск в Ливию.

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