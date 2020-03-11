Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Лондоне арестовали недвижимость семьи Назарбаева на $100 млн

В Лондоне арестовали недвижимость семьи Назарбаева на $100 млн - Фото
Нурсултан Назарбаев (фото - akorda.kz)
11.03.2020, 11:02

Дочь экс-президента Казахстана Назарбаева Дарига и внук Нурали должны объяснить, откуда у них средства на особняки в Лондоне за $100 млн

Элитная недвижимость в центре Лондона стоимостью более $100 млн, которую арестовали в прошлом году, оказалась собственностью внука и дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщает BBC News Русская Служба.

Подпишитесь на наши новости в Telegram: проверенные факты, только важное

Даригу Назарбаеву (дочка экс-лидера, спикер сената Казахстана) и ее старшего сына Нурали Алиева обязали доказать законное происхождение средств, на которые была куплена недвижимость.

СПРАВКА. Великобритания начала борьбу отмыванием сомнительных капиталов через покупку домов в стране. Если собственники не покажут законное происхождение средств, то может быть выдан орден на конфскацию имущества.

Арест наложен на три объекта: особняк с подземным бассейном и кинотеатром на Бишопс-авеню (одна из самых дорогих улиц Британии), дом в престижном районе Хагейт и огромную квартиру в районе Челси. Власти сообщали, что недвижимость связана с заметной политической фигурой, но не раскрывали имени. Лишь сейчас суд позволил назвать собственников, несмотря на их возражения.

  • В начале февраля внук Назарбаева Нурали Алиев попросил у Британии политическое убежище, заявив, что семья оказывает на него давление. Он также обвинил власти Казахстана в совместной с правительством РФ коррупции на "миллиарды долларов".

Читайте также: В Лондоне внук Назарбаева под кокаином покусал полицейских

Марк Сировой
Еще по теме
Напишите нам
Нурсултан Назарбаев лондон недвидимость дарига назарбаева нурали алиев особняк дом
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 