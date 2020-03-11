В Лондоне арестовали недвижимость семьи Назарбаева на $100 млн

Нурсултан Назарбаев (фото - akorda.kz)

Элитная недвижимость в центре Лондона стоимостью более $100 млн, которую арестовали в прошлом году, оказалась собственностью внука и дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщает BBC News Русская Служба.

Подпишитесь на наши новости в Telegram: проверенные факты, только важное



Даригу Назарбаеву (дочка экс-лидера, спикер сената Казахстана) и ее старшего сына Нурали Алиева обязали доказать законное происхождение средств, на которые была куплена недвижимость.

СПРАВКА. Великобритания начала борьбу отмыванием сомнительных капиталов через покупку домов в стране. Если собственники не покажут законное происхождение средств, то может быть выдан орден на конфскацию имущества.

Арест наложен на три объекта: особняк с подземным бассейном и кинотеатром на Бишопс-авеню (одна из самых дорогих улиц Британии), дом в престижном районе Хагейт и огромную квартиру в районе Челси. Власти сообщали, что недвижимость связана с заметной политической фигурой, но не раскрывали имени. Лишь сейчас суд позволил назвать собственников, несмотря на их возражения.

В начале февраля внук Назарбаева Нурали Алиев попросил у Британии политическое убежище, заявив, что семья оказывает на него давление. Он также обвинил власти Казахстана в совместной с правительством РФ коррупции на "миллиарды долларов".

Читайте также: В Лондоне внук Назарбаева под кокаином покусал полицейских