Внук Назарбаева просит политического убежища у Британии

Айсултан Назарбаев (фото - facebook.com/aisultan.nazarbayev)

Айсултан Назарбаев, внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, просит у Британии политического убежища и обвиняет власти своей страны в совместной с правительством РФ коррупции на "миллиарды долларов". Об этом он написал у себя в Facebook.

По словам 29-летнего мужчины, из-за его позиции семья оказывает на него давление. Рахат пообещал рассказать подробности в интервью Times.

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В октябре 2019-го внук Назарбаева, старший сын его дочери Дариги Назарбаевой, получил условный срок за нападение на полицейского в Лондоне (ударил одного и укусил другого правоохранителя) под воздействием наркотиков. Он заявил, что в наркотиках "искал успокоение души от невыносимой реальности". Благодарил российские спецслужбы за то, что те вытащили его из тюрьмы, куда его "отправила гнить" семья.

Фото: facebook.com/aisultan.nazarbayev

19 марта 2019 года в отставку внезапно ушел бессменный в течение почти 30 лет лидер страны Назарбаев.

Новым президентом автоматически стал спикер парламента — Касым-Жомарт Токаев, а его кресло в Сенате заняла дочь Елбасы Дарига Назараева.

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