В Лондоне заклинило Тауэрский мост. Движение по берегам Темзы сковали пробки: фото

Лондонский Тауэрский мост сломался – его развели для прохода судна, а потом не смогли закрыть створки. Мост уже несколько часов стоит открытый, это создало серьезные проблемы с трафиком. Об этом сообщает BBC.

Going to see Tower Bridge on a day when it’s malfunctioned is just sublime. #towerbridge pic.twitter.com/ytAjg3Gy0x — Debbie (@dibbiedibbie) August 9, 2021

В механизме Тауэрского моста в Лондоне произошла поломка, после того как сквозь него прошло деревянное парусное судно.

Полиция лондонского Сити сообщила, что мост закрыт для движения транспорта и пешеходов из-за технической неисправности. Водителям рекомендовали объезжать этот район.

Подъездные пути к мосту закрыты на время ремонта.

Somebody turn it off and back on again! #TowerBridge pic.twitter.com/GvqHdlgXbA — Joe Easton (@marketsjoe) August 9, 2021

Управление транспорта Лондона сообщило, что движение по обеим сторонам реки сковали пробки.

Тауэрский мост, который строили восемь лет и открыли в 1894 году, обычно открывается около 800 раз в год.

В августе прошлого года его тоже заклинило – тогда из-за механической неисправности мост оставался открытым более часа.

Представитель компании, обслуживающей мост, сказал, что ремонтные бригады работают, но причина неисправности пока не установлена.

В соцсетях уже начали шутить по этому поводу.

As a technical fault leaves Tower Bridge stuck open, I'm reminded of the time it was stuck in pinball mode until someone got the high score. #towerbridge pic.twitter.com/mI8roWl2s8 — HappyToast (@IamHappyToast) August 9, 2021

24 апреля в Португалии открыли самый длинный подвесной пешеходный мост в мире.

Наталия Медведева

