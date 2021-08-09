В Лондоне заклинило Тауэрский мост. Движение по берегам Темзы сковали пробки: фото
Лондонский Тауэрский мост сломался – его развели для прохода судна, а потом не смогли закрыть створки. Мост уже несколько часов стоит открытый, это создало серьезные проблемы с трафиком. Об этом сообщает BBC.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Going to see Tower Bridge on a day when it’s malfunctioned is just sublime. #towerbridge pic.twitter.com/ytAjg3Gy0x— Debbie (@dibbiedibbie) August 9, 2021
В механизме Тауэрского моста в Лондоне произошла поломка, после того как сквозь него прошло деревянное парусное судно.
The boat that broke #towerbridge pic.twitter.com/zgT8jKNi7D— Alex (@alexleyton2021) August 9, 2021
Полиция лондонского Сити сообщила, что мост закрыт для движения транспорта и пешеходов из-за технической неисправности. Водителям рекомендовали объезжать этот район.
Подъездные пути к мосту закрыты на время ремонта.
Somebody turn it off and back on again! #TowerBridge pic.twitter.com/GvqHdlgXbA— Joe Easton (@marketsjoe) August 9, 2021
Управление транспорта Лондона сообщило, что движение по обеим сторонам реки сковали пробки.
Тауэрский мост, который строили восемь лет и открыли в 1894 году, обычно открывается около 800 раз в год.
В августе прошлого года его тоже заклинило – тогда из-за механической неисправности мост оставался открытым более часа.
Представитель компании, обслуживающей мост, сказал, что ремонтные бригады работают, но причина неисправности пока не установлена.
В соцсетях уже начали шутить по этому поводу.
As a technical fault leaves Tower Bridge stuck open, I'm reminded of the time it was stuck in pinball mode until someone got the high score. #towerbridge pic.twitter.com/mI8roWl2s8— HappyToast (@IamHappyToast) August 9, 2021
- 24 апреля в Португалии открыли самый длинный подвесной пешеходный мост в мире.
Читайте также: В Амстердаме открыли первый в мире стальной мост, напечатанный на 3D-принтере: видео, фото
Комментарии