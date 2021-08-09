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В Лондоне заклинило Тауэрский мост. Движение по берегам Темзы сковали пробки: фото

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2021, 22:51
В Лондоне заклинило Тауэрский мост. Движение по берегам Темзы сковали пробки: фото - Фото
Тауэрский мост в Лондоне (Фото: EPA-EFE/VICKIE FLORES)

Лондонский Тауэрский мост сломался – его развели для прохода судна, а потом не смогли закрыть створки. Мост уже несколько часов стоит открытый, это создало серьезные проблемы с трафиком. Об этом сообщает BBC.

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В механизме Тауэрского моста в Лондоне произошла поломка, после того как сквозь него прошло деревянное парусное судно.

Полиция лондонского Сити сообщила, что мост закрыт для движения транспорта и пешеходов из-за технической неисправности. Водителям рекомендовали объезжать этот район.

Подъездные пути к мосту закрыты на время ремонта.

Управление транспорта Лондона сообщило, что движение по обеим сторонам реки сковали пробки.

Тауэрский мост, который строили восемь лет и открыли в 1894 году, обычно открывается около 800 раз в год.

В августе прошлого года его тоже заклинило – тогда из-за механической неисправности мост оставался открытым более часа.

Представитель компании, обслуживающей мост, сказал, что ремонтные бригады работают, но причина неисправности пока не установлена.

В соцсетях уже начали шутить по этому поводу.

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Наталия Медведева
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