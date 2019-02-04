В Любляне обнаружили древнее христианское захоронение - фото

Фото: iStock/Global Images Ukraine

В столице Словении Любляне археологи обнаружили древнее христианское захоронение. Об этом пишет National Geographic.

Среди более чем 350 семейных и иных захоронений ученые нашли саркофаг знатной женщины. Судя по тому, что ее захоронение выгодно отличалось от других, она пользовалась в общине почетом.

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К такому выводу ученые пришли после того, как увидели в саркофаге ожерелье из золотых и стеклянных бус, вместе с чашей, на которой было написано: "Пить, чтобы жить вечно".

Фото: mgml.si

Кроме того, саркофаг жещины распологался в самом центре некрополя, а уже вокруг него начали появляться другие захоронения других людей.

Само же христианское захоронение по времени можно отнести к позднеримскому периоду.

Фото: mgml.si

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