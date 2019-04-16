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16.04.2019, 15:20

В Мадриде эвакуируют 235-метровый небоскреб

В Мадриде эвакуируют 235-метровый небоскреб - Фото
Фото: EPA

Полиция эвакуирует людей из мадридского небоскреба Torre Espacio из-за сообщений об угрозе взрыва бомбы

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Испанская полиция эвакуирует людей из мадридского небоскреба Torre Espacio в связи с поступившими сообщениями об угрозе взрыва бомбы. Об этом сообщает El Pais.

На месте сейчас работает полиция.

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Высота Torre Espacio составляет 230 метров, в здании 56 этажей. Это четвертое по высоте здание в Мадриде, отмечает издание.

15 апреля 2019 года около 19:00 в соборе Норт-Дам в Париже вспыхнул пожар, на улицах люди молились за спасение храма.

Полиция не обнаружила никаких улик, которые бы свидетельствовали об умышленном поджоге. Основной версией пожара считается случайное возгорание.

Все уцелевшие при пожаре в Нотр-Дам де Пари ценности намерены перевезти в Лувр. Были спасены католические реликвии: фрагмент Тернового венца Христа и священные предметы из аббатств Сен-Дени и Сен-Женевьев, в том числе тунику Святого Людовика.

По последним данным, удалось спасти несколько картин. Большие полотна уничтожены пожаром.

Семья французских миллиардеров Пино выделит 100 млн евро на финансирование восстановительных работ в Нотр-Дам. 16 апреля пожар спасатели ликвидировали.

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Теги: происшествие, испания, мадрид
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