Главный орган Нотр-Дам залит водой - L'Obs

Фото: EPA

Главный орган Нотр-Дам во время пожара в соборе был залит водой. Издание L'Obs утверждает, что он почти полностью уничтожен.

При этом удалось сохранить конструкцию собора, а также уникальное витражное окно-"розу" XIII века. BFMTV, ссылаясь на представителей собора, что могли пострадать витражи XIX века, но "роза" нетронута.

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Также, напомним, огонь и вода не повредили алтарь и крест Нотр-Дам.

Созданный в XV веке орган Нотр-Дам де Пари постепенно увеличивали до XVIII столетия, и на момент пожара он состоял из пяти клавиатур и восьми тысяч труб.

Полиция не обнаружила никаких улик, которые бы свидетельствовали об умышленном поджоге собора Парижской Богоматери. Основной версией пожара считается случайное возгорание.

Все уцелевшие при пожаре в Нотр-Дам де Пари ценности намерены перевезти в Лувр. Были спасены католические реликвии: фрагмент Тернового венца Христа и священные предметы из аббатств Сен-Дени и Сен-Женевьев, в том числе тунику Святого Людовика.

По последним данным, удалось спасти несколько картин. Большие полотна уничтожены пожаром.

15 апреля 2019 года около 19:00 в Норт-Дам вспыхнул пожар, на улицах люди молились за спасение собора.

Семья французских миллиардеров Пино выделит 100 млн евро на финансирование восстановительных работ в Нотр-Дам. 16 апреля пожар спасатели ликвидировали.