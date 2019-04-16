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16.04.2019, 14:40

Главный орган Нотр-Дам залит водой - L'Obs

Главный орган Нотр-Дам залит водой - L
Фото: EPA

По некоторым данным, во время тушения пожара в главный орган собора Парижской Богоматери попала вода, он получил сильные повреждения.

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Главный орган Нотр-Дам во время пожара в соборе был залит водой. Издание L'Obs утверждает, что он почти полностью уничтожен.

При этом удалось сохранить конструкцию собора, а также уникальное витражное окно-"розу" XIII века. BFMTV, ссылаясь на представителей собора, что могли пострадать витражи XIX века, но "роза" нетронута.

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Также, напомним, огонь и вода не повредили алтарь и крест Нотр-Дам.

Созданный в XV веке орган Нотр-Дам де Пари постепенно увеличивали до XVIII столетия, и на момент пожара он состоял из пяти клавиатур и восьми тысяч труб.

Полиция не обнаружила никаких улик, которые бы свидетельствовали об умышленном поджоге собора Парижской Богоматери. Основной версией пожара считается случайное возгорание.

Все уцелевшие при пожаре в Нотр-Дам де Пари ценности намерены перевезти в Лувр. Были спасены католические реликвии: фрагмент Тернового венца Христа и священные предметы из аббатств Сен-Дени и Сен-Женевьев, в том числе тунику Святого Людовика.

По последним данным, удалось спасти несколько картин. Большие полотна уничтожены пожаром.

15 апреля 2019 года около 19:00 в Норт-Дам вспыхнул пожар, на улицах люди молились за спасение собора.

Семья французских миллиардеров Пино выделит 100 млн евро на финансирование восстановительных работ в Нотр-Дам. 16 апреля пожар спасатели ликвидировали.

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Теги: Нотр-Дам, пожар, происшествие, париж, собор парижской богоматери
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