Пожар в Нотр-Дам. Уцелевшие реликвии передадут в Лувр - BFMTV

Фото: EPA

Все уцелевшие при пожаре в Нотр-Дам де Пари ценности намерены перевезти в Лувр. Об этом сообщает BFMTV, ссылаясь на источники.

Пока уцелевшие произведения искусства из Нотр-Дам де Пари перевезли в безопасное место в мэрии Парижа.

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По имеющимся данным, уже сегодня их могут передать Лувру.

Сегодня утром спасатели взяли под контроль пожар в Соборе Парижской Богоматери и частично погасили, были спасены католические реликвии: фрагмент Тернового венца Христа и священные предметы из аббатств Сен-Дени и Сен-Женевьев, в том числе тунику Святого Людовика.

По последним данным, удалось спасти несколько картин. Большие полотна уничтожены пожаром.

Семья французских миллиардеров Пино выделит 100 млн евро на финансирование восстановительных работ в Нотр-Дам.

15 апреля 2019 года около 19:00 в соборе вспыхнул пожар. На улицах люди молились за спасение Нотр-Дам.

Собор Парижской Богоматери входит в десятку древнейших и важнейших готических соборов Западной Европы, был построен в XII-XIV веках.