Пожар в Нотр-Дам. Уцелевшие реликвии передадут в Лувр - BFMTV

Все уцелевшие при пожаре в Нотр-Дам де Пари ценности намерены перевезти в Лувр. Об этом сообщает BFMTV, ссылаясь на источники.
Пока уцелевшие произведения искусства из Нотр-Дам де Пари перевезли в безопасное место в мэрии Парижа.
По имеющимся данным, уже сегодня их могут передать Лувру.
Сегодня утром спасатели взяли под контроль пожар в Соборе Парижской Богоматери и частично погасили, были спасены католические реликвии: фрагмент Тернового венца Христа и священные предметы из аббатств Сен-Дени и Сен-Женевьев, в том числе тунику Святого Людовика.
По последним данным, удалось спасти несколько картин. Большие полотна уничтожены пожаром.
Семья французских миллиардеров Пино выделит 100 млн евро на финансирование восстановительных работ в Нотр-Дам.
15 апреля 2019 года около 19:00 в соборе вспыхнул пожар. На улицах люди молились за спасение Нотр-Дам.
Собор Парижской Богоматери входит в десятку древнейших и важнейших готических соборов Западной Европы, был построен в XII-XIV веках.