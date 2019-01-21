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21.01.2019, 06:15

В Магнитогорске рухнула часть взорвавшегося дома

В Магнитогорске рухнула часть взорвавшегося дома - Фото
Фото: EPA

Рухнула большая часть подъезда дома в Магнитогорске, где 31 декабря прогремел взрыв

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В российском Магнитогорске рухнула большая часть подъезда N7 дома по улице Карла Маркса, где 31 декабря произошел взрыв. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В результате обрушения никто не пострадал.

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Генеральный директор компании-подрядчика РВС, которая занимается сносом поврежденных конструкций, Юрий Овчаров заявил, что демонтаж был плановым. Однако жители дома рассказали, что их не предупреждали ни о каких демонтажных работах и не просили покинуть квартиры.

Накануне Овчаров сообщил, что конструкции должны устоять до понедельника, 21 января.

31 декабря 2018 года в Магнитогорске в 10-этажном панельном доме произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов. 35 квартир были разрушены полностью, 10 – частично. Подтверждений теракта следствие не нашло. Найдены тела 39 погибших, среди них шестеро детей.

1 января недалеко от этого дома сгорела маршрутка. Погибли трое. Местные СМИ пишут, что это произошло после перестрелки силовиков с теми, кто был в салоне маршрутки.

На прошлой неделе Исламское государство заявило, что взрыв многоквартирного дома и маршрутки в российском Магнитогорске - дело рук его боевиков.

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Теги: взрыв, происшествие, обрушение, магнитогорск
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