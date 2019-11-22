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В Малайзии задержан сухогруз с украинцами на борту

В Малайзии задержан сухогруз с украинцами на борту - Фото
Малайзия (карта с сайта world-karta.ru)
22.11.2019, 16:05

Экипаж обвиняется в том, что корабль без разрешения поставили на якорь в порту

В Малайзии у восточного побережья султаната Джохор Малайзийское агентство по морскому правоприменению задержало сухогруз с экипажем, среди членов которого есть граждане Украины. Об этом сообщает Star

Судно и 23 члена экипажа - граждане Украины и России от 21 до 68 лет - были задержаны примерно в 3,5 милях от берега после того, как экипаж не смог предоставить администрации порта Танджунг Пеньюсоп разрешения о постановке на якорь. В случае доказательства вины морякам  грозит штраф в 100000 юаней либо двухлетнее тюремное заключение.

  • В июне сотрудники налогового управления Испании задержали торговое судно ELG под молдавским флагом с 10 тоннами гашиша, экипаж состоял из восьми человек, все они - украинцы.

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Малайзия сухогруз украинский экипаж
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