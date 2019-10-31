В Марокко казнят джихадистов, зверски убивших туристок из Европы

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Апелляционный суд Марокко вчера, 30 октября, подтвердил смертные приговоры трем джихадистам, которые жестоко убили двух скандинавских туристок, а также заменил приговор "пожизненное заключение" на казнь четвертому фигуранту дела. Об этом пишет Deutsche Welle.

Под судом находились 24 человека, которые обвинялись в преднамеренном убийстве, незаконном владении оружием и создании террористической группировки.

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19 из них приговорили к 5—30 годам тюремного заключения.

В декабре 2018 года 24-летняя студентка из Дании Луиза Вестерагер и ее 28-летняя подруга из Норвегии Марен Юланд были зарезаны в палатке на территории нацпарка Тубкаль в Атласских горах неподалеку от деревни Имлиль. Джихадисты выложили в сеть как видео обезглавливания туристки, так и запись клятвы верности недавно уничтоженному главарю террористической сети Исламское государство Абу-Бакру аль-Багдади.

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