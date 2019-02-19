В Марселе мужчина с ножом напал на прохожих: четверо ранены

В центре Марселя, Франция, мужчина напал с ножом на людей. Четыре человека получили ранения, сообщает Reuters.
Полицейские застрелили злоумышленника.
По данным источников издания в полиции, нападение связано с терроризмом.
Мужчина сначала ранил двух человек в трамвае, а потом еще двух - на улице. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Он был убит полицейскими после того, как навел на них пистолет.
Сегодня в сирийском Идлибе, который контролирует группировка Исламское государство, произошел двойной теракт. В результате погибли десятки человек.