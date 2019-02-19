В Марселе мужчина с ножом напал на прохожих: четверо ранены

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В центре Марселя, Франция, мужчина напал с ножом на людей. Четыре человека получили ранения, сообщает Reuters.

Полицейские застрелили злоумышленника.

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По данным источников издания в полиции, нападение связано с терроризмом.

Мужчина сначала ранил двух человек в трамвае, а потом еще двух - на улице. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Он был убит полицейскими после того, как навел на них пистолет.

Сегодня в сирийском Идлибе, который контролирует группировка Исламское государство, произошел двойной теракт. В результате погибли десятки человек.