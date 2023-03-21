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В медцентрах США распространяется грибковая инфекция, но зомби-апокалипсис не грозит – WP

Цей матеріал також доступний українською
21.03.2023, 14:20
В медцентрах США распространяется грибковая инфекция, но зомби-апокалипсис не грозит – WP - Фото
Больничная палата (иллюстративное фото - pixabay.com)

Очень устойчивый к лекарствам грибок "с тревожной скоростью" распространяется в больницах длительного ухода, домах престарелых и других медучреждениях для очень больных людей, пишет Washington Post со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США.

СDC пишет, что число грибковых инфекций, вызванных штаммом дрожжей Candida auris, утроилось по стране с 476 в 2019 году до 1471 в 2021-м, а случаи, когда человек является носителем грибка, но не болеет, увеличились почти в четыре раза с 1077 до 4040 за тот же период времени.

По словам Меган Лайман, сотрудницы CDC, некоторые дезинфицирующие средства, обычно используемые в медучреждениях, не действуют против этого грибка. Он выживает на поверхностях и распространяется через контакт пациентов с зараженными предметами или друг с другом.

Ученые успокаивают: грибок не представляет угрозы для здоровых людей, чья иммунная система способна с ним бороться, но он крайне опасен для ослабленных с медицинской точки зрения людей, в том числе пациентов домов престарелых на ИВЛ и больных раком на химиотерапии: умирают от 30 до 70 процентов госпитализированных с грибковой инфекцией в кровотоке.

Профессор медицины в отделении инфекционных заболеваний медцентра Университета Вандербильта Уильям Шаффнер предостерегает, что "если [грибки] попадают в больницу, их очень трудно контролировать и вывести".

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Появление грибка, обнаруженного более 10 лет назад в Индии, Южной Африке и Южной Америке, озадачило исследователей: грибки часто не могут выдерживать температуру человеческого тела, но одна из теорий утверждает, что Candida теперь способна на это, потому что "эволюционировала, чтобы выжить в потеплении", пишет WP.

Издание отмечает, что "у этого есть жуткие параллели с драмой-сериалом HBO "Последние из нас", где реальный грибок кордицепс, который делает "зомби" из муравьев, адаптируется к потеплению климата и заражает людей, вызывая зомби-апокалипсис".

Лайман заверила: "Мы рады сообщить, что это не заставляет людей превращаться в зомби".

Євген Пилипенко
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кандида больница медицина инфекция грибок CDC кордицепс
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